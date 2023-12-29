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Adana'da Hafif Ticari Araçta Silah Parçaları Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Hafif Ticari Araçta Silah Parçaları Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Adana'da yapılan bir operasyonda, hafif ticari araçta çok sayıda silah parçası ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada, araçta silah parçaları taşındığını tespit etti. Araçta yapılan aramalarda, tabanca ve tüfeklere ait birçok parça bulundu. Gözaltına alınan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana\'da Hafif Ticari Araçta Silah Parçaları Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
29.12.2023 - 10:05,
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Adana'da hafif ticari araçta çok sayıda silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında hafif ticari araçta silah parçaları taşındığını belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları aracı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi yakınında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, tabanca ve tüfeklere ait namlu, gövde, tetik, kurma kolu, yay, pim, iğne, gez, sürgü üstü nişangah gibi 7 bin 175 parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Hafif Ticari Araçta Silah Parçaları Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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