Adana'da Hakim, Staj Yapan Liseli Kıza Cinsel Saldırıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Hakim, Staj Yapan Liseli Kıza Cinsel Saldırıda Bulundu

Adana\'da Hakim, Staj Yapan Liseli Kıza Cinsel Saldırıda Bulundu

Adana'da 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde görev yapan hakim A.E., yanında staj yapan liseli B.I.'ya cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, güvenlik kamerası görüntüsü ve telefon incelemesine ilişkin deliller yer aldı.

05.07.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde görev yapan hakim A.E. (36) hakkında, yanında staj yapan Adalet Bölümü öğrencisi liseli B.I. (18) adlı kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, B.I.'nın hakimin odasından panik halde hızla çıkıp yürüdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü delil olarak yer aldı.

Adana'da bir lisenin Adalet Bölümü'nde öğrenim gören B.I., 2022 yılının Eylül ayında Adana 4'üncü Çocuk Mahkemesi hakimi A.E.'nin yanında staj yapmaya başladı. Hakim A.E., haftanın 3 günü yanında staj yapan B.I.'ya iddiaya göre kasım ayında odasında cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından psikolog kuzenine yaşadıklarını anlatan B.I., annesinin de öğrenmesi ile okul müdürüne giderek durumu bildirdi. Okul yönetiminin devreye girmesi ile Adana 4'üncü Çocuk Mahkemesi hakimi A.E. hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma aşamasında hakimin önce görev yeri değiştirildi, ardından görevden uzaklaştırıldı. Adana Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanarak, hakim hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'PERDELERİ KAPATTI'

Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen mağdur B.I., "Staj yaptığım bir gün odasında çok güzel olduğumu söyledi. Daha sonra konu yüzmeye geldi, yüzmeyi sevdiğimi söyleyince bana yüzerken videom olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledim. Sonra konu birden alkole geldi. Biraz daha konuştuktan sonra bana dans etmeyi sevip sevmediğimi sordu. Ben dans etmeyi bilmediğimi söyledim. Daha sonra perdeleri kapattı. Ben ayağa kalktım, ayaktayken 'gel dans edelim' dedi. Ben bilmediğimi söyledim. Elini elime koydu ve diğer elini de belime koydu. Dans sırasında bana 6-7 kez değdi. Dudağımı öpmek istedi, ben geri çekildim. Rahatsız olduğumu, gitmek istediğimi söyledim. O esnada ellerimin ikisini de tutarak öptü. Kendimi geri çektim ve çıktım" dedi.

Hakim A.E., iddianamedeki ifadesinde suçlamayı reddederken, B.I.'nın hakimin odasından panik halde hızla çıkıp yürüdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de delil olarak yer aldı. Mağdur kızın telefon incelemesine ilişkin bilirkişi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda olay gününden sonraki gün hakim A.E.'nin 'Bugün geldin mi adliyeye, her şey yolunda mı?' şeklinde mesaj gönderdiği ve cevapsız aramaları olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Çocuk, Hakim, Adana, Mahkeme, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Hakim, Staj Yapan Liseli Kıza Cinsel Saldırıda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
12:02 Rasim Ozan’dan eski eşi Nagehan Alçı’ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'dan eski eşi Nagehan Alçı'ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 12 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 12 kişi tutuklandı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 13:55:43. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Hakim, Staj Yapan Liseli Kıza Cinsel Saldırıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement