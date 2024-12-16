Adana'da Haraç İddiası: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Haraç İddiası: 2 Şüpheli Tutuklandı

Haraç vermeyi reddeden esnafın iş yeri kurşunlandı; gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

16.12.2024 10:46
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, haraç vermeyi kabul etmeyen esnafın iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karasoku Mahallesi'nde cep telefonu teknik servisi işletmeciliği yapan S.S. (48), kendisini 25 Kasım'da arayan bir kişinin 3 milyon lira haraç istediği şikayetiyle polise başvurdu.

Aynı gün yüzünü kıyafetinin kapüşonuyla gizleyen motosikletli şüpheli, S.S'nin iş yerine tabancayla ateş açıp kaçtı.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen zanlı Cemil Ö'nün (22) merkez Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda zanlı ile saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Alattin U. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Seyhan, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Haraç İddiası: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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