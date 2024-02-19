Adana'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adana'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana\'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Sinanpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki H.C. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

19.02.2024 03:43  Güncelleme: 03:44
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Adana'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada, 17 yaşındaki H.C. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen H.C'yi ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şüpheliyi yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyeme aldı.

Kaynak: AA

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