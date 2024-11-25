İmamı, kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla öldürdü - Son Dakika
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İmamı, kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla öldürdü

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Adana'da imam Tarık Karadağ, tartıştığı 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı genç, 14 yaşındaki kız kardeşinin Karadağ tarafından tacize uğradığını öne sürdü.

25.11.2024 15:01  Güncelleme: 15:51
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Adana'da tartıştığı M.A. (16) tarafından bıçaklanarak öldürülen imam Tarık Karadağ (46), toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen M.A., kız kardeşi F.A.'yı (14) taciz ettiği iddiasıyla Karadağ'ı bıçakladığını öne sürdü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılaştığı M.A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ'ı karnından ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, hayatını kaybetti. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.'yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tarık Karadağ'ın cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınıp, Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındıktan sonra Karadağ toprağa verildi. Karadağ'ın güçlükle ayakta durduğu görülen babası, oğlunun cenazesini öperek uğurladı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Tarık Karadağ'ın, 18 yaşındaki kızını ise önceki yıl kanser nedeniyle kaybettiği bildirildi.

Tacizle suçlanan imam sokak ortasında öldürüldü

TACİZ SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ

Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli M.A., 14 yaşındaki kız kardeşi F.A.'nın Karadağ'ın tacizine uğradığını öne sürdü. Ailenin şikayetiyle başlatılan soruşturmanın ardından olayla ilgili takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İmamı, kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla öldürdü
Kaynak: DHA

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