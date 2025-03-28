Adana'da İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto Eylemi

Adana'da CHP İl Başkanlığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasının ardında yürüyüş yapmak isteyen gruba polis TOMA ile müdahale etti.

28.03.2025 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto için CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba, polis tarafından TOMA ile su sıkılarak müdahale edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının protesto edilmesine ilişkin CHP İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarı ile Damar Arıkoğlu Bulvarı keşiminde gerçekleşen basın açıklamasında parti yöneticileri tarafından toplanan kalabalığa sık sık sükunet çağrılarında bulunuldu. Parti yöneticilerinin basın açıklamasını okumasının ardından eylemi sonlandırma kararı alındı.

YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

Kalabalık bir grup ise basın açıklamasının ardından dağılmayarak yürümek istedi. Yürüyüş izinlerinin olmaması nedeniyle grubun önü, polis tarafından kesildi. Polis, gruba megafonla yürüyüşün yasal olmadığını ve dağılmaları konusunda uyarıda bulunda. Yürüyüşe devam etmek isteyen kalabalığa TOMA ile su sıkılarak müdahale edildi. Polisin müdahalesine bir süre direnen grup, daha sonra ara sokaklara dağıldı.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Politika, İmamoğlu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
15:27 Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:58 Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 11:55:38. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement