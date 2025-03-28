Adana'da İnşaat Mühendisine Tabancayla Saldırı

Adana'da 20 milyon lira istedikleri inşaat mühendisinin olumsuz yanıt vermesinin ardından aracına tabancayla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, inşaat mühendisi E.Ç'yi (68) telefonla arayan eski ortağı A.Y. (55), işlerinin kendisi yüzünden bozulduğunu öne sürerek 20 milyon lira istedi.

A.Y'nin talebine olumsuz yanıt veren E.Ç'nin merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde park halindeki otomobiline 18 Mart'ta tabancayla 6 el ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Polis, tabancayı kullandığı belirlenen S.Y. (21) ve ona yardım eden S.Y. (46), Y.S. (23), İ.C.K. (21) ile azmettirici olduğu iddia edilen A.Y'yi gözaltına aldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.