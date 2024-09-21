Adana\'da İş Cinayeti: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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ADANA'da kule vincin yukarı çekerken halat kopması sonucu içinde demir parçaları bulunan taşıma sepeti üzerlerine düşen işçiler Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır'ın (51) hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kule vinç operatörü, vinçe bağlı demir parçaları yukarı çekerken taşıma sepetinin halatı koptu. Sepet inşaatta çalışan Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın üzerine düştü. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tarih Çeri ve Erdal Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçilerin yakınları ise cenazeleri görmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Olay yerinden kaçan kule vinç operatörü karakola giderek polise teslim olurken, 2 işçinin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,