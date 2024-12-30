Adana\'da İş Yerinde Yangın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Çınarlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.
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