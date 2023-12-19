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Adana'da Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Adana'da Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 3 Gözaltı

Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak silah imalatı yapıldığı belirlenen iki adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 5 tabanca, otomatik tüfek, tabanca gövdeleri, şarjörler, mermiler ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana\'da Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 3 Gözaltı
19.12.2023 - 10:21,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak tabanca imalatı yapıldığını belirlediği iki eve operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız 5 tabanca ve otomatik tüfek ile 50 tabanca gövdesi, 20 şarjör, 143 mermi, 50 icra yayı, 49 icra mili, 13 namlu ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan L.O, S.Ç. ve M.U, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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