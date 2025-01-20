Adana'da Kapkaç Şüphelisi Yakalandı

Adana'da bulvarda yürüyen çocuğun elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 14 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, 13 Ocak'ta merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda yürüyen 13 yaşındaki M.K'nin elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasıyla ilgili bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Şüphelinin 14 yaşındaki M.Ö. olduğunu tespit eden polis, zanlıyı evinde gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu, M.K'nin ailesine verildi.
Zanlı M.Ö. de Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kapkaç güvenlik kamerasınca kaydedilmişti
Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kaldırımda yürüyen çocuğun cep telefonu, bir şüpheli tarafından kapkaç yöntemiyle çalınmıştı.
Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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