Adana'da Kar Eğlencesi

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Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı çocuklar doyasıya eğlendi

ADANA - Adana'nın yüksek kesimlerine karın yağmasıyla çocuklar kar topu savaşı yaparak karın tadını çıkarttı.

Kuzey ilçelerde dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı en fazla çocukları sevindirdi. Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde çocuklar karla birlikte sokağa çıkıp kardanadam yapıp kar topu oynadı. Saimbeyli İlçesi Çeralan İlkokulu ve Ortaokul öğrencileri ders molasında müdür ve öğretmenleriyle birlikte kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Vatandaşlar, kış mevsiminin uzun bir süre kurak geçtiğini kar yağmasıyla beraber yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Çocuklar ise "Karı çok seviyoruz, kar ile oynamak çok güzel ve eğlenceli. Kardanadam yapmayı da çok seviyoruz" diye konuştu.