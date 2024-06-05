Adana'da Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin Koku ve Parçacıkları Halk Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin Koku ve Parçacıkları Halk Sağlığını Tehdit Ediyor

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Adana'da bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin yaydığı koku ve havaya karışan parçacıkların halk sağlığını tehdit ettiğini belirten vatandaşlar, tesisin kaldırılıp yerine park yapılması için eylem yaptı. Tesisten çıkan parçacıklar ve kötü koku nedeniyle bölgenin kaldırılmasını isteyen çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tesisin karşısında yörük çadırı kurarak protesto düzenledi.

05.06.2024 18:23
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ADANA'da kurulduğu dönem etrafı boş tarla olan ancak bir süre sonra imar düzenlemesi yapılınca çevresine 250 bin kişinin yaşadığı konutlar, stadyum ve üniversite inşa edilen Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin yaydığı koku ve havaya karışan parçacıkların halk sağlığını tehdit ettiğini belirten vatandaşlar, tesisin kaldırılıp yerine park yapılması için yörük çadırı kurup eylem yaptı.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde ilkel depolama yöntemiyle kentin çöplerinin yığıldığı 1880 dönümlük Sofulu Çöplüğü, 2008 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir şirkete 30 yıllığına kiralanarak Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne dönüştürüldü. O dönem çevresi boş tarla olan bölge 2010 yılında imara açıldı. Çöplüğün yakınlarına, Yeni Adana Stadyumu, Alparslan Türkeş Üniversitesi, bulvarlar, yollar ve pek çok kamu kurumunun yanı sıra 250 bin kişinin yaşadığı yeni konutlar inşa edildi. Çöplüğün yaydığı kötü koku hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit eder hale geldi.

'SÖZLEŞMEYE RAĞMEN 100 METREYE KADAR KONUT ALANI YAPILDI'

Bertaraf tesisinin kaldırılıp başka bir yere taşınması için çalışma yürüten çevre dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tesisin karşısında yörük çadırı kurup eylem yaptı. Eylemcilerden biri, çöplükle ilgili yazdığı şiiri okudu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Sarıçam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Kekilli, "Buranın sözleşmesinde en az bin 200 metre mesafeye yerleşim yeri yapılamayacağı yazıyor fakat günümüz şartlarında sözleşme dışı 100 metreye kadar konut alanı yapmışlar. Vatandaşlarımızın yaşam şartları olumsuz etkileniyor. Tesisten çıkan parçacıklar ve kötü koku nedeniyle buranın kaldırılmasını ve yerine park yapılmasını istiyoruz" dedi.

Adana\'da Katı Atık Bertaraf Tesisi\'nin Koku ve Parçacıkları Halk Sağlığını Tehdit Ediyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin Koku ve Parçacıkları Halk Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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