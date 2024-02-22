Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi 7 aydır aranıyor - Son Dakika
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Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi 7 aydır aranıyor

Adana\'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi 7 aydır aranıyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 Temmuz 2023'te evine gelmeyen Muhammet Akan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Akan'dan haber alamayan ailesi, ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Ailenin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla, vatandaşlardan yardım istendi.

22.02.2024 18:29  Güncelleme: 18:31
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Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi 7 aydır aranıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 3 Temmuz 2023'te evine gelmemesi üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammet Akan'ı (25) arama çalışmaları sürüyor.

Akan'dan 7 aydır haber alamayan ailesi, ekiplerden gelecek haberi bekliyor.

Sosyal medyada Akan'ın fotoğraflarını paylaşan aile, genci gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesini istedi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi 7 aydır aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi 7 aydır aranıyor - Son Dakika
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