 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da kaza: 2 kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana\'da kaza: 2 kişi yaralandı
14.12.2023 - 01:59,
Abone Ol

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Enes A. (22) idaresindeki 35 BLK 207 plakalı otomobil, Abidinpaşa Caddesi'nde, Mustafa K. (51) yönetimindeki 01 KM 359 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İtfaiye, Seyhan, Adana, İtfaiye, Adana, Hastane, Yaralanma, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


00:34
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
00:27
Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika
00:34 Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
00:27 Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 02:20:48. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement