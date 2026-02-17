Adana'da Kısa Süreli Sağanak, Cadde ve Sokaklar Göle Döndü - Son Dakika
Adana'da Kısa Süreli Sağanak, Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Adana'da Kısa Süreli Sağanak, Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
17.02.2026 15:39
Adana'da 15 dakika süren sağanak yağış yolları göle çevirdi, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

ADANA'da kısa süreli sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, bina saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Sürücüler de yollarda zor anlar yaşadı. Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde de su basan pazar yerindeki esnaf, zor durumda kaldı. Sağanağın etkisini yitirmesi ile su çekildi.

Kaynak: DHA

