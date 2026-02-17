Adana\'da Kısa Süreli Sağanak, Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, bina saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Sürücüler de yollarda zor anlar yaşadı. Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde de su basan pazar yerindeki esnaf, zor durumda kaldı. Sağanağın etkisini yitirmesi ile su çekildi.
