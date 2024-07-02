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Adana'da köylülerin şifalı ot "kantaron" hasadı başladı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde köylüler Toros Dağı eteklerinde yetişen doğadan gelen şifalı ot olarak bilinen kantaronu toplayıp şifa için günlerce güneşte bekletiyor.

Feke'de köylüler doktor olarak nitelendirdikleri kantaron otu için bir araya gelerek hasat gerçekleştirdi. Tapan bölgesinde köyde her yerde kantaron toplayan kadınlar hem şifa dağıtıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Ankara'dan yazları memleketi Feke'ye gelen ve kantaron yağının doğadaki şifa olduğunu aktaran Ayşe Bilgiç, "Kantaron yağı ve çayını kullanıyoruz. Kantaronun çiçek kısımlarını zeytin yağı ile 41 gün güneşte bekletiyoruz. Bunu süzüp açık yarada kullanıyorum. Çayını mide sorunları için kullanıyoruz. İlaçların hepsinin yan etkisi var ama bu yağın yok ve doğadan gelen şifa diyoruz" dedi.

Bölgede bu yıl kantaron yağını kadınlar için ekonomiye kazandırdıklarını ve kooperatif bünyesinde satıldığını aktaran Hilal Köz ise, "Kantaron otunu kooperatif bünyesinde hasat yaptık. Şifa doktoru olarak bilinir. Elimizden düşmeyen bitki ilaç olarak kullanırız" dedi.

Köy sakinlerinden Belkız Özsoy ise, 'Bizim köyümüzün doktoru kantaron. Her ağrımızda yanıklarda biz bu otun yağını kullanırız" diye konutu.