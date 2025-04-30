Adana'da Kumar Operasyonu: 22 Kişiye Ceza - Son Dakika
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Adana'da Kumar Operasyonu: 22 Kişiye Ceza

Adana\'da Kumar Operasyonu: 22 Kişiye Ceza

Adana'da kumar oynayan 22 kişiye toplam 203 bin lira ceza kesildi, 4 bin lira ve 91 kart ele geçirildi.

30.04.2025 13:32
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Adana'da polis ekipleri, sosyal medyadaki canlı yayından yola çıkarak operasyon düzenlediği iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye 203 bin 434 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, tombala çekilişi yoluyla kumar oynatıp bunu sosyal medyada açtığı canlı yayınla duyuran bir kişinin peşine düştü.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynatıldığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı saptanan 22 kişiye 203 bin 434 lira ceza uygulandı.

Buradaki 4 bin 95 lira, 91 tombala kartı ve tombala pulu olarak kullanılan 395 cıvata puluna el konuldu.

Kumar oynatıp sosyal medyada canlı yayınlayan işletme sahibi B.A. (41) hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kumar Operasyonu: 22 Kişiye Ceza - Son Dakika

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