Adana'da Kuyumcudan Altın Çalan Sanıklar Hakkında Dava Açıldı

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Adana'da kuyumcudan altın çaldıkları iddia edilen biri tutuklu 2 sanık hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde 8 Ekim 2023'te S.Y'nin işlettiği kuyumcudan altın çaldıkları iddiasıyla 12 Ekim 2023'te tutuklanan T.C.S. ile tutuksuz C.D. hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanıkların motosikletle S.Y'ye ait kuyumcu dükkanına gittikleri ve burada müştekiyi yanında getirdikleri torbayı altınla doldurması için ölümle tehdit ettikleri belirtildi.

İddianamede, S.Y'nin torbaya bir miktar altın koyduktan sonra, sanıkların iş yerinde 2 el havaya ateş ettiği ve olay yerinden motosikletle kaçtıkları anlatılarak T.C.S. ve C.D'nin "silahla yağma" suçundan 15'er, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar olmaz üzere 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılaması 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.