Adana'da Minibüste 40 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Minibüste 40 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana\'da Minibüste 40 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da bir minibüste 40 ruhsatsız tabanca bulundu, sahibi Mahmut A. tutuklandı.

16.09.2024 11:05
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ADANA'da polisin arama yaptığı park halindeki kapalı kasa minibüsteki kolilerde 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, aracın sahibi Mahmut A. tutuklandı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi 13248 Sokak'ta park halindeki kapalı kasa minibüste çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Çekiciyle kaldırılan kapıları kilitli araç, Dağlıoğlu Polis Merkezi'nin otoparkına götürüldü. Çilingirle kapıları açılan araçta, karton koliler içinde 40 ruhsatsız tabanca ve 40 şarjör ele geçirdi. Ekipler, aracın sahibi olan şüpheli Mahmut A.'yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Mahmut A., sorgusunda, silahların kendisine ait olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tabancalar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

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