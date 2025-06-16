Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Menekşe Mahallesi'nde Mehmet Deniz Ş'nin (17) kullandığı 01 AUD 499 plakalı motosiklet, elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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