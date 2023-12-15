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Adana'da motosiklet sürücüsü bıçaklandı - Son Dakika
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Adana'da motosiklet sürücüsü bıçaklandı

Adana'da kızının evinden çıkan bir adam, motosikletinin önüne atlayan bir genç tarafından bıçaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan dehşet anlarında 5 yerinden bıçaklanan adamın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana\'da motosiklet sürücüsü bıçaklandı
15.12.2023 - 22:25,
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- 'Oğlum kenardan git' dedi, 5 yerinden böyle bıçaklandı

Adana'da kızının evinden misafirlikten çıkan adam, motosikletinin önüne atlayan genç tarafından bıçaklandı

Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Arif Tanrıkulu'nun boşandığı eşi Ayşe Katırcı:

"Saldırganların yakalanmasını istiyoruz"

ADANA - Adana'da motosikletiyle giderken önüne atlayan gence 'Oğlum kenardan git' diyen adam bıçaklandı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken 5 yerinden bıçaklanan adamın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda saat 22.30'da meydana geldi. Kızının evinde misafirlikten çıkan Arif Tanrıkulu (52), 01 SC 883 plakalı motosikletiyle evine giderken ismi öğrenilemeyen 1'i kadın 5 kişinin kavgasına şahit oldu.

Yola atlayan genç bıçakladı

Bu sırada kavga eden gençlerden birisi yola atlayınca Tanrıkulu'da iddiaya göre, 'Oğlum kenardan git' uyarısında bulundu. Ardından sinirlenen genç ise Arif Tanrıkulu'na önce yumrukla ardından da bıçakla saldırarak 5 yerinden bıçakladı. Saldırgan ve arkadaşları daha sonra çevreden koşarak uzaklaştı.

Hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Arif Tanrıkulu'nu özel bir hastaneye kaldırdı. İç kanama geçiren Tanrıkulu, yoğun bakımda tedaviye alınırken polis ekipleri de saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Ailesi perişan oldu

3 çocuk 4 torun sahibi Arif Tanrıkulu'nun ailesi ise hastane bahçesinde gelecek güzel haberi bekliyor.

"Saldırganlar yakalansın"

Arif Tanrıkulu'nun boşandığı eşi Ayşe Katırcı, "Suçluların halen yakalanmadığını öğrendim. Biz burada perişan olduk. Onların da biran önce yakalanmasını istiyoruz. Hayati tehlikesi devam ediyor. 5 bıçak darbesi almış eski eşim. Savunmasız bir halde eski eşime çok kötü saldırıyorlar. Sonuna kadar bu olayın arkasındayım. Boyacıydı bu adam, zaten zor şartlarda yaşıyordu şimdi daha da kötü oldu. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Adana, Son Dakika

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