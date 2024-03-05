Adana\'da operasyonda 55 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 55 silah ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat-2 Mart'ta ilçe genelinde çalışmalar kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.
Çalışmada, ruhsatsız olduğu belirlenen 3'ü kurusıkı 39 tabanca, 16 tüfek, 50 şarjör, 780 mermi, 6 kesici alet, 584 gram uyuşturucu, 36 bin 550 uyuşturucu hap, 15 kök Hint keneviri, gümrük kaçağı 700 paket sigara ve 400 elektronik sigara ve 13 çalıntı motosiklet bulundu.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.
Çalışmalarda aranan 347 zanlıyı yakalayan ekipler, 45 dilenci hakkında da işlem yaptı.
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