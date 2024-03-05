Adana'da operasyonda 55 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da operasyonda 55 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana\'da operasyonda 55 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde, ruhsatsız olduğu belirlenen 55 silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu, kaçak sigara ve çalıntı motosikletler de bulundu. 46 şüpheli tutuklandı ve 347 zanlı yakalandı.

05.03.2024 10:09  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 55 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat-2 Mart'ta ilçe genelinde çalışmalar kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu belirlenen 3'ü kurusıkı 39 tabanca, 16 tüfek, 50 şarjör, 780 mermi, 6 kesici alet, 584 gram uyuşturucu, 36 bin 550 uyuşturucu hap, 15 kök Hint keneviri, gümrük kaçağı 700 paket sigara ve 400 elektronik sigara ve 13 çalıntı motosiklet bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

Çalışmalarda aranan 347 zanlıyı yakalayan ekipler, 45 dilenci hakkında da işlem yaptı.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güvenlik, Adana, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da operasyonda 55 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
07:55 Çanakkale’deki 4.9’luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı Çanakkale'deki 4.9'luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı
05:47 TEM Otoyolu’nda korkunç kaza Yolun karşısına geçmeye çalışan 4’ü aynı aileden 5 kişi öldü TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi öldü
22:32 Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
09:25 Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı Şarkıcı Melsum Erdost, Ebrar Karakurt ile arasında arbede çıktığını anlattı
09:11 İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem
09:10 Ahmet Yüce’den tüm işçilerine 29 maaş ikramiye Paralar bayramdan önce hesaplara yattı Ahmet Yüce'den tüm işçilerine 29 maaş ikramiye! Paralar bayramdan önce hesaplara yattı
09:07 Marketlerde yeni dönem Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu Marketlerde yeni dönem! Bu ürünleri bulundurmak zorunlu oldu
08:28 THY kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı THY kurallara aykırı davranan 332 yolcuyu kara listeye aldı
03:59 Arjantin’de tasarruf için devlet ajansı kapatılıyor Arjantin'de tasarruf için devlet ajansı kapatılıyor
02:59 Ramazan ayı için muhtardan istedi, reddedilince kurşun yağdırdı Ramazan ayı için muhtardan istedi, reddedilince kurşun yağdırdı
01:10 EPDK Başkanlığı’na yeniden Mustafa Yılmaz atandı EPDK Başkanlığı'na yeniden Mustafa Yılmaz atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 10:25:36. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da operasyonda 55 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement