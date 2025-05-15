Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Yenibaraj Mahallesi'nde refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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