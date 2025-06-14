Adana'da Otomobil İş Yerine Girdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu.

Baraj Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 BFG 80 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ayakkabı satışı yapılan iş yerine girdi.

Yaralananın olmadığı kazada iş yerinde hasar oluştu.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.