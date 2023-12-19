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Adana'da panelvan tıra çarptı, 2 kişi sıkıştı - Son Dakika
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Adana'da panelvan tıra çarptı, 2 kişi sıkıştı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olan bir panelvan, tıra arkadan çarptı. Kazada panelvanda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana\'da panelvan tıra çarptı, 2 kişi sıkıştı
19.12.2023 - 17:31,
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otoyolda tıra arkadan çarpan panelvanda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana bölümündeki doğu gişeleri yakınlarında sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 31 APT 882 plakalı panelvan, aynı yönde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Panelvan sürücüsü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da panelvan tıra çarptı, 2 kişi sıkıştı - Son Dakika
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