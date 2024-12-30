Adana'da Park Halindeki Cipten Hırsızlık

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki cipten çanta ve cep telefonu çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adnan Menderes Bulvarı'nda 28 Aralık'ta, park halindeki 01 BSA 11 plakalı cipin yanına otomobiliyle bir kişi geldi.

Aracından inen şüpheli, elindeki fenerle cipin içerisine baktıktan sonra ön kapıyı açıp aracın içinden çanta ve cep telefonunu aldı. Daha sonra otomobiliyle bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.