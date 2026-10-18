Adana\'da rüzgarda uçan çatıyı deprem sanan Davut Şahin, tadilat için yardım istedi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Kiremithane Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın çatısı dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Evde eşiyle ikamet eden 61 yaşındaki emekli Davut Şahin, gazetecilere, olayın çok kısa sürede yaşandığını söyledi.

Olay anında evde misafirlerin de olduğunu ifade eden Şahin, "Önce deprem sandık, öyle bir uğultu geldi ki rüzgar yıktı, geçti." dedi.

Şahin, evinin tadilatı için yetkililerden yardım istedi.