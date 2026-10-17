Seyhan'da su baskını: Kapalı otopark bölümüne giren baba ve 2 çocuğu sudan kurtarıldı - Son Dakika
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Seyhan'da su baskını: Kapalı otopark bölümüne giren baba ve 2 çocuğu sudan kurtarıldı

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Seyhan\'da su baskını: Kapalı otopark bölümüne giren baba ve 2 çocuğu sudan kurtarıldı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde öğle saatlerinde bastıran yağış, cadde ve sokakları suyla doldurdu. İsmail Yalçın, otomobiliyle otoparkın önceden kapatılmış bölümüne girince araç suda mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yalçın'ı ve 2 çocuğunu tahliye etti, otomobil ise iş makinesiyle geçitten çekildi. Girişte kapalı olduğunu gösteren levha bulunmadığını söyleyen Yalçın, yasal yollara başvuracağını belirtti.

Adana'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su baskınları oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kentte öğle saatlerinde şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu.

Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

KAPATILAN OTOPARKA GİRDİ, SUDA MAHSUR KALDI

Bir otoparkın daha önce kapatılan bölümüne girmeye çalışan otomobil suyun içinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, sürücü İsmail Yalçın ve 2 çocuğunu güvenli alana taşıdı. Araç, iş makinesi yardımıyla geçitten çıkarıldı.

UYARI LEVHASI YOKTU, YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

Yalçın, gazetecilere, otoparkın girişinde uyarı levhası bulunmadığı için kapalı olduğunu bilmediğini söyledi.

Sağanağın kısa sürede etkili olduğunu belirten Yalçın, "Suyun içinde kaldık. Çocuklarla beraberdim, çok korktular. İtfaiye ekipleri çıkardı. Yasal işlemleri başlatacağım." dedi.

Kaynak: AA
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