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Adana'da sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının tanı ve tedavi alanında bulunmadığı belirtildi - Son Dakika
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Adana'da sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının tanı ve tedavi alanında bulunmadığı belirtildi

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının, herhangi bir tanı ve tedavi alanında bulunmadığı belirtildi. Hastane yönetimi, güvenlik görevlilerinin durumu polise bildirmesi üzerine şikayetçi olduğunu açıkladı. Yapılan incelemelerde şahsın yetkisiz ve ehliyetsiz olduğu teyit edildi. Hastane yönetimi, vatandaşların ve çalışanların güvenliği konusundaki hassasiyetin devam edeceğini vurguladı.

Adana\'da sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının tanı ve tedavi alanında bulunmadığı belirtildi
26.01.2024 - 15:53,
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Adana'da hastanede sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadının, bu sıfatla herhangi bir tanı ve tedavi alanında bulunmadığı bildirildi.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 24 Ocak'ta sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Güvenlik görevlilerinin hastanenin halka açık kısımlarında kendisini "asistan doktor" olarak tanıtan bir şüpheli görerek durumu polise bildirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemiz yönetimince kişi hakkında personeli ve vatandaşı yanıltmaya, kurum ve hekimlik mesleğinin saygınlığına gölge düşürmeye, hastane içerisinde güvenliği ihlal etmeye teşebbüsten şikayetçi olunmuştur. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir tanı ve tedavi alanında bu sıfatla bulunmadığı, süreçte yer almadığı teyit edilmiştir. Zira sağlık hizmeti sunumunda yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerin engellenmesine hastane yönetimimizce azami özen gösterilmektedir. Şimdiye değin olduğu gibi vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği konusundaki hassasiyet ve titizliğimiz yasaların belirlediği normlar çerçevesinde sürdürülmeye devam edilecektir."

Şüphelinin yakalanması güvenlik kamerasınca görüntülenmişti

Hastane görevlileri, 24 Ocak'ta yaka kartında "asistan doktor" yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu polise bildirmişti.

Şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit eden polis, zanlı C.S'yi (26) Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürmüştü.

Hastanenin güvenlik kamerasınca, koridorda cep telefonuyla görüşme yaparak bir cep telefonu aksesuarı satışı yapılan iş yerine giren C.S'nin daha sonra özel güvenlik görevlilerince polis noktasına götürülmesi kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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