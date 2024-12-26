Adana\'da Silah ve Sikke Operasyonu

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Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu ihbarını aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Ekipler ayrıca 8 dedektör ile tarihi olduğu değerlendirilen 23 sikke buldu.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.