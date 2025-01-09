Adana'da Silahlı Cinayet Davası Devam Ediyor

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin evinin banyosunda silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 2'si firari 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar S.C, M.D, A.A. ile tutuksuz sanık M.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.A, Hüseyin Taşkıran'ın öldürülmesi olayıyla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Dosyaya sunulan görüntü izleme tutanağı sebebiyle tutuklu bulunduğunu belirten A.A, şöyle konuştu:

"Ben bir kamera görüntüsü nedeniyle tutukluyum. Hüseyin Taşkıran'ın öldürüldüğü eve gitmedim. 18 aydır tutukluyum. Bu olayla bir ilgim yoktur. Dosyaya gelen HTS görüşmelerine ilişkin bilirkişi raporunda 3 telefon numarası var. Bu raporda bulunan 2 numara bana ait değil. Bu numaralar üzerinden ben görüşme yapmadım. Bu yönüyle bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Raporda olay anında telefon görüşmesi yaptığım belirtiliyor. O sırada muhtemelen eşimden gelen sesli mesajı dinliyordum. Mahkemenizce olay gününe ilişkin görüntülerle ilgili dudak okuma işlemi yaptırılırsa benim suçsuz olduğum anlaşılacaktır. Cinayetin yaşandığı anı görmedim, sadece mahallede bulunanlar bana bir olay olduğunu söyledi. Ben kayınvalidemin evine giderken sanık S.C. benim motosikletime bindiğinde hangi olaya karıştığını dahi bilmiyordum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Tutuksuz sanık M.Ç. de yaklaşık 20 yıldır aynı telefon hattını kullandığını öne sürerek, "Kimseye kullanması için telefon hattı temin etmedim. Bu cinayetle bir ilgim yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar S.C. ve M.D'de de suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına ve firari sanıklar H.K. ve A.K. hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, firari sanıklar H.K. ve A.K. hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 6 Mart 2023'te evinin banyosunda silahlı saldırıda Hüseyin Taşkıran'ın (39) öldürülmesiyle ilgili zanlılar S.C, M.D, A.A. ve M.Ç. polis tarafından gözaltına alınmıştı. Firari şüpheliler A.K. ve H.K'yi yakalamak için ise polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Zanlılardan S.C, M.D, A.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, M.Ç. ise serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından ise 1 yıl 6'şar aydan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.