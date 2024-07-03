Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre Dörtler Mahallesi'nde Burak Kayacan (35), 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bulundukları apartmanda kendilerini güvende hissetmeyen halası Hülya A. ve ailesi için prefabrik ev yaptırmak istedi.

Yaklaşık bir yıl önce, evinin yakınındaki arsaya prefabrik ev yaptıran Kayacan, halasının eşi Kemal A'dan (59) anlaştıkları 300 bin lirayı alamayınca aralarında husumet başladı.

Kemal A, alacağını kayınvalidesi Fadime Yıldız (66) aracılığıyla yeniden isteyen Burak Kayacan'ın evine oğlu Emre Kaan A. (27) ve yeğeni Akın A. (26) ile arkadaşları Ali T. (38), Mehmet Taha A. (22) ve Sabahattin G. (22) ile giderek tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Buradaki tartışmanın ardından olay silahlı kavgaya döndü.

Evin bahçesindeki Burak Kayacan, gruptakilerin tabancayla kendisine ateş açması üzerine ikametindeki pompalı tüfeği alarak karşılık verdi.

Çıkan çatışmada Burak Kayacan, yanındaki bacanağı Mahmut D. (46) ve Kemal A. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalarla yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4 çocuk babası Burak Kayacan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya karışan Emre Kaan A, Akın A, Ali T, Mehmet Taha A. ve Sabahattin G'yi gözaltına aldı.

Olayda yaralanan Mahmut D. ve Kemal A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Damadım iyilik yaptı kötülük buldu"

Fadime Yıldız, gazetecilere, damadı Burak Kayacan'ın halası Hülya A. ile olaydan bir süre önce anlaşmazlığı çözmek için telefonda görüştüğünü ancak karşı tarafın bu niyette olmadığını iddia etti.

Daha sonra Hülya A'nın evinin bahçesinde 7 kişinin bir masa etrafında oturup konuştuklarını gördüğünü öne süren Yıldız, akabinde damadının evine döndüğünü bir süre sonra da bu kişilerin ikametlerinin çevresini sarıp saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Yıldız, damadı Burak Kayacan'ın kollarında öldüğünü, torunlarının babasız kaldığını dile getirerek, "Damadım iyilik yaptı kötülük buldu. Yaktılar, perişan ettiler bizi." ifadesini kullandı.