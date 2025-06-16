Adana'da Sopalı Saldırı: İki Genç ve 68 Yaşındaki Adam Darbedildi

ADANA'da tanınmamak için kask takıp cinsellik içeren paylaşım yaptığı öne sürülen 2 genci sopayla dövdükten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İsa E.'nin (28), mahalledeki A.B.'yi de (68) darbettiği ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, İsa E.'nin beraberindeki 2 kişiyle birlikte A.B.'yi elektrikli bisikletten indirip, sopalarla dövdüğü görüldü.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan İsa E., sosyal medya hesaplarında cinsellik içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen H.D. ile A.T.'yi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için kask takan İsa E., tartıştığı 2 genci sopayla darbetti. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin, "Kurban olayım İsa ağabey, yapma" diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İsa E.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Gençleri kendisinin dövmediğini, yardım ettiğini öne süren İsa E. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, İsa E.'nin bir süre önce aynı mahallede yaşayan A.B.'yi de sopayla dövdüğü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda, İsa E.'nin beraberindeki 2 kişiyle birlikte, elektrikli bisikletten indirdiği A.B.'ye sopalarla saldırdığı görüldü. Görüntülerde, A.B.'nin kollarına ve bacaklarına defalarca vuran şüphelilere "Yeter, durun" diyerek ağladığı anlar yer aldı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,