Adana'da Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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Adana'da Suç Örgütüne Operasyon

Tehdit ve haksız kazanç elde eden suç örgütüne düzenlenen operasyonda 109 kişi gözaltına alındı.

19.04.2025 13:00
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ADANA merkezli 4 ilde tehdit ettikleri çiftçi ve esnaftan haksız kazanç elde ettiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 109 şüpheliden, elebaşı Serhat B.'nin (26) de aralarında olduğu 57'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı, 38'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki esnaf ve çiftçileri tehdit edip haksız kazanç sağladığı belirlenen organize suç örgütünü deşifre etti. 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Nitelikli yağma', 'Silahlı tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarını işlediği belirlenen 115 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, Adana merkezli Osmaniye, Mersin ve Antalya'da 118 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında elebaşı Serhat B.'nin de bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.

35 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 858 dolu fişek, 103 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca bulunan çok sayıda çek, senet ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelirle edindiği değerlendirilen 3 otomobile de tedbir kararı uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Ceyhan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 109 şüpheliden aralarında Serhat B.'nin de bulunduğu 57'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı, 38'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber : Anıl ATAR - Kamera:/ADANA,

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Kaynak: DHA

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