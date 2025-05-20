Adana'da Suçlarla Mücadele Güçleniyor - Son Dakika
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Adana'da Suçlarla Mücadele Güçleniyor

Vali Köşger, Adana'da işlenen suçların cezasız kalmadığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

20.05.2025 16:39
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ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İşlenen suçlar hiçbir şekilde cezasız kalmıyor. Suçların önlenmesiyle ilgili de önleyici kolluk hizmetlerine gece ve gündüz yapılan uygulamalarla devam ediyoruz" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, valilik toplantı salonunda, İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Köşger, kolluk güçlerinin gecesini gündüzüne katarak kentteki asayiş ve huzurun sağlanmasıyla ilgili tüm gayreti gösterdiklerini söyledi. Terörle mücadelenin, ülkenin gündeminde olan bir konu olduğuna dikkati çeken Vali Köşger, "Ayrıntılarına girmeyeceğim ancak terörle mücadele konusundaki kararlı mücadelemiz, devam ediyor" diye konuştu.

KİŞİYE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR AZALDI

Çeşitli suçlara karşı gerçekleştirilen operasyon ve yaşanan olaylarla ilgili rakamları paylaşan Köşger, 2024 Nisan ayı ile bu yılın nisan ayını kıyaslayarak, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun 14'ten 6'ya, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçunun 60'tan 53'e, 'Cinsel saldırı' suçunun 60'tan 53'e, kişiye karşı işlenen suçların ise toplam bin 645'ten bin 623'e düştüğünü söyledi. Vali Köşger, 'Kasten öldürme' suçunun 6'dan 7'ye, 'Kişilerin sükununu bozma' suçun un 76'dan 98'e, 'Cinsel taciz' suçunun 6'dan 19'a yükseldiğini belirtti. Vali Köşger, ayrıca nisan ayı boyunca 277 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini, 313 kişi hakkında adli işlem uygulandığını kaydetti.

5 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Organize suç örgüleri ve narkotik suçlara yönelik çalışmaların da hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Köşger, "Organize suçlara yönelik 13 operasyonda 281 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 142'si tutuklanırken, 33'üne de adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ayrıca 5 organize suç çetesi de çökertildi. Bunlardan biri de narkotikle ilgili bir çete ve o da çökertilmiş bulunuyor. Uyuşturucuyla mücadele konusunda ise 201 operasyon ve 717 olayda 177 kişi tutuklandı, 52 kişiye de adli kontrol kararı uyguladı" dedi.

TRAFİK UYGULAMALARI ARTIRILDI

Trafik güvenliği ve huzuru konusunda da denetimlerin ve çalışmaların devam ettiğini ifade eden Köşger, şöyle konuştu "Bu yıl nisan ayında denetlenen araç sayısı 331 bin, işlem yapılan araç sayısı ise 76 bin olmuştur. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'e yakın bir artış var. Çakar donanımlı araçlara yönelik denetim sayısı ise bin 953 oldu. Kentte trafikle ilgili ulaşımın rahat sağlanması, temel hedefimizdir. Sadece kural ihlallerine karşı değil, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini ilgilendirdiği için bu konuyu özellikle üzerinde durulması gereken bir husus olarak görüyoruz."

'ADANA'DA 213 BİN YABANCI YAŞIYOR'

Yasa dışı göç ve göç yönetimiyle ilgili çalışmalara da değinen Köşger, şunları söyledi "Adana'da bulunan toplam Suriyeli sayısı 204 bin 839, ikamet izni bulunan Suriyeli sayısı ise 4 bin 925 olduğunu görüyoruz. Uluslararası koruma statüsünde ise 3 bin 364 kişi olmak üzere 213 bin yabancının Adana'da yaşadığı görülüyor. Bu da nüfusun yüzde 10'una tekabül ettiğini gösteriyor. Yabancılara yönelik 6 mobil göç aracımız, muhtelif yerlerde denetimlerini sürdürüyor. Yasa dışı göçe yönelik 113 operasyonda 26 kişi tutuklandı, 12 kişiye ise adli kontrol kararı uygulandı. Ayrıca 53 bin 795 yabancıya da kimlik denetimi yapılıp, 2 bin 913 düzensiz göçmene de gerekli idari işlemler, başlatıldı."

'CİNAYETTE FAİLİ MEÇHUL YA DA FİRAR YOK'

Kentte kolluk kuvvetlerinin, tüm iş yoğunluğuna rağmen her alanda hız kesmeden denetimlerini ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Köşger, "Suçun takibi ve suçlunun yakalanması önemli. Yılbaşından bu yana işlenen cinayetlerin hiçbirisi faili meçhul kalmadığı gibi, faili firarın da olmadığını görüyoruz. İşlenen suçlar hiçbir şekilde cezasız kalmıyor. Suçların önlenmesiyle ilgili de önleyici kolluk hizmetlerine gece ve gündüz yapılan uygulamalarla devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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