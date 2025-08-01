Adana\'da TDİOSB Toplantısı Yapıldı

Adana'da, Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Köşger, toplantıda yaptığı konuşmada, TDİOSB'nin bölge ekonomisi için stratejik bir yatırım olduğunu belirtti.

Karataş ilçesinin su ürünleri potansiyeli bakımından Türkiye'nin verimli bölgelerinden olduğunu anlatan Köşger, "Bu potansiyelin sanayiye entegre edilerek katma değere dönüşmesi, bölgenin kalkınması açısından büyük önem taşıyor. Amacımız, yatırımcılarımız için cazip bir üretim merkezi oluşturmak ve bölge halkına yeni istihdam alanları sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, oda başkanları ile ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, sürecin hızlı ve verimli ilerleyebilmesi için atılması gereken adımlar ve izlenecek yol haritası görüşüldü.