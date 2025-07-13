Adana'da Telefon Kavgası

ADANA'da iki gencin cep telefonu için kavga ettiği anlar, trafikteki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş arasında cep telefonu nedeniyle kavga çıktı. Taraflardan biri, arkadaşının cep telefonunu aldı. İkili bu sırada yere düşmelerine rağmen kavgaya devam etti. 'Telefonu vereceksin' diye bağıran kişi arkadaşının boğazını sıktı. Bu sırada yoldan geçen bir taksinin sürücüsü kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaşanan anlar trafikteki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,