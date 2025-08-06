Adana'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi yakınında, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen panelvan ile otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Adana'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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