Adana'da trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Turgut Özal Bulvarı'nda trafikteki sürücüler, sirenlerini çalarak arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.
Ambulansın içindeki sağlık çalışanları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Trafikte sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlı şekilde Çukurova Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da trafikteki sürücüler fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?