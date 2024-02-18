Adana'da Uçuruma Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Uçuruma Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Adana\'da Uçuruma Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Resul Y. yönetimindeki otomobil, Göller Yaylası yolu Elmadere mevkisinde uçuruma devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

18.02.2024 22:18
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Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Resul Y. (25) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Göller Yaylası yolu Elmadere mevkisinde yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada sürücüsü Resul Y. ile araçtaki Tuba Y. (21), Emre C.T. (21) ile Kardelen T. (21) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR, polis ve 12 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

CANKUR ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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