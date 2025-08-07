Adana'da Uyuşturucu Denetimi

Adana'da narkotik ekipleri park ve sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, park ve sokaklardaki denetimlerde şüphelendikleri 211 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrol etti.

Üst aramasında 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen A.T. gözaltına alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.