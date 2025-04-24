Adana'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pozantı ilçesinde durdurduğu araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla inceleme yaptı.
Araçta bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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