Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Tutuklama

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Adana'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 39 şüpheliden 27'sinin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 42 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda, 3 bin 257 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda bonzai, esrar, metamfetamin ve eroin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve "iklimlendirme" sistemi bulundurduğu belirlenen 39 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerden 27'si tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.