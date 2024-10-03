Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 37 Tutuklama

Güncel

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden 37'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22-28 Eylül tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu zanlılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda çeşitli adreslerde yapılan aramada, 683 gram esrar, 4 bin 915 sentetik ecza, 97 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 663 gram sentetik uyarıcı ve 1 kilo 485 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 57 şüpheliden 37'si tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.