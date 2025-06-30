Adana'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 22-28 Haziran'da merkez Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi, Yeşilyuva, Gülpınar ve Dumlupınar mahallelerinde uyuşturucu kullananlara yönelik denetim yapıldı.
Adreslerde 160 gram sentetik uyuşturucu, 86 uyuşturucu etkili hap ve 35 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik ekipleri, uyuşturucu kullandığını belirlediği 63 kişiyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 63 Gözaltı - Son Dakika
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