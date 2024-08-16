Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 634 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 634 Hap Ele Geçirildi

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bin 634 Hap Ele Geçirildi

Adana'da polisin müstakil eve düzenlediği operasyonda bin 634 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Hapları kendisinin kullandığını belirtip, 'Ucuza bulduğum için toplu satın aldım' diyen Cemal D., tutuklandı.

16.08.2024 12:43
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ADANA'da polisin müstakil eve düzenlediği operasyonda bin 634 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Hapları kendisinin kullandığını belirtip, "Ucuza bulduğum için toplu satın aldım" diyen Cemal D., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Polis, Cemal D.'nin oturduğu müstakil eve operasyon düzenledi. Evin damında yapılan aramada 14 kök Hint keneviri, reçeteye tabi bin 634 uyuşturucu içerikli hap ile 3,54 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Cemal D., emniyetteki sorgusunda, "Evde bulunan maddeleri kendim kullanıyorum. Hapları ucuza bulduğum için toplu satın aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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