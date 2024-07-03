Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 34 Kişi Tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 34'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.
Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 kilo 970 gram esrar, 1763 uyuşturucu etkili hap, 1690 gram sentetik uyuşturucu, 127 kök Hint keneviri ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Narkotik ekipleri, adreslerdeki 46 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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