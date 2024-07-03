Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 34 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 34 Kişi Tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 kilo 970 gram esrar, 1763 uyuşturucu etkili hap, 1690 gram sentetik uyuşturucu, 127 kök Hint keneviri ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.07.2024 11:17
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Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 kilo 970 gram esrar, 1763 uyuşturucu etkili hap, 1690 gram sentetik uyuşturucu, 127 kök Hint keneviri ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, adreslerdeki 46 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 34 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 34 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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