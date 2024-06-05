Adana\'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı: 24 Yıl Hapis Cezası

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Z.A, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince 22 Mayıs 2023'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde sanığın otomobil ile yanına gelen T.B'ye sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, benzer suçlardan sabıkalı olması, evde ele geçirilen hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler de dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Z.A. ise savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.