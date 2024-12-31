Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 Temmuz'da tutuklanan C.T., M.A.A. ve R.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından Kiremithane Mahallesi'ndeki C.T'ye ait çay ocağına düzenlenen operasyonda, sanıkların sigara paketi ve poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, C.T, M.A.A. ve R.Y'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi yer aldı.

Sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, telefon yazışmalarında uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar yaptıkları ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları kaydedilen iddianamede, C.T, M.A.A. ve R.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.